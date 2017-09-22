Неймар не поможет «ПСЖ» в матче с «Монпелье»

Нападающий «ПСЖ» Неймар не сыграет против «Монпелье» в матче 7-го тура чемпионата Франции. Об этом сообщает AS.
Бразильский футболист получил небольшое повреждение, и главный тренер парижан Унаи Эмери решил не рисковать здоровьем игрока. Отмечается, что травма не должна помешать Неймару сыграть против «Баварии» в матче второго тура группового турнира Лиги чемпионов.
Матч чемпионата Франции между «Монпелье» и «ПСЖ» состоится 23 сентября, а встреча «ПСЖ» — «Бавария» в Лиге чемпионов запланирована на 27 сентября.
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