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Бикфалви: я бы хотел пригласить Тотти в «Урал»

22 сентября 2017, пятница. 18:49 Футбол

Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви рассказал, что хотел бы закончить карьеру, как легендарный нападающий «Ромы» Франческо Тотти, который является кумиром румынского игрока. В последнем сезоне в своей карьере 40-летний итальянец выходил на замену в концовке матчей.

«Конечно, кто бы не хотел закончить карьеру так, как это сделал Тотти? Он находился уже в возрасте, и физические кондиции не позволяли ему помогать команде столько, сколько он помогал раньше. Поэтому он выходил ненадолго. Также нужно учитывать, что уровень «Ромы» очень высокий. Если бы Тотти заканчивал карьеру в «Урале», то он бы мог помогать команде и все 90 минут. Там уровень игроков намного выше, много молодёжи. А вообще я бы хотел пригласить Тотти в «Урал». Если бы была такая возможность, сделал бы это хоть завтра», — приводит слова Бикфалви EAnews.ru.

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Источник: EANews. ru Сообщить об ошибке
Теги
ФК Урал Франческо Тотти Эрик Бикфалви
Новости. Футбол
22 сентября 2017, пятница
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