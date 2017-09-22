Капитан «Манчестер Сити» Компани может сыграть с «Кристал Пэлас»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола на пресс-конференции в преддверии завтрашнего домашнего матча 6-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас» сообщил о готовности защитника Венсана Компани. Капитан «горожан» пропустил четыре последних матча из-за травмы, но восстановил игровую форму и может помочь команде.
«Ситуация с травмированными игроками удовлетворительная. Винни (Компани. — Прим. „Чемпионата“) возобновил тренировки с ребятами, а Гюндогану посчастливилось избежать серьёзной травмы, так что посмотрим, кто завтра выступит в основе», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».
Гвардиола не сможет рассчитывать на Компани в матче с «Ливерпулем»