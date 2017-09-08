Гвардиола не сможет рассчитывать на Компани в матче с «Ливерпулем»

Защитник и капитан «Манчестер Сити» Венсан Компани не выйдет на поле в матче 4-го тура Премьер-лиги с «Ливерпулем». Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер Хосеп Гардиола. Ранее сообщалось, что бельгиец может пропустить игру из-за повреждения икроножной мышцы.
«Не думаю, что Компани будет доступен завтра. Обидно, потому что в прошлом сезоне последние 7-9 игр он провёл без проблем. Желаем ему скорейшего возвращения», — отметил Гвардиола.
Матч «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» состоится 9 сентября. Начало – 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Капитан «Манчестер Сити» Компани может пропустить встречу с «Ливерпулем»