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ФИФА подозревает «Валенсию» и «Вильярреал» в нарушении правил трансферов

22 сентября 2017, пятница. 20:23 Футбол

ФИФА открыла расследования в отношении испанских клубов «Валенсия» и «Вильярреал» по поводу возможных нарушений правил при трансферах футболистов, не достигших возраста 18 лет, сообщает Marca.

Ранее «Атлетико» и «Реал» получали наказания от ФИФА в виде запретов на регистрацию новичков в течение двух трансферных периодов за нарушение правил трансферов футболистов, не достигших возраста 18 лет. «Реалу» через Спортивный арбитражный суд (CAS) удалось решить вопрос в свою пользу, благодаря чему летом 2017 года клуб мог регистрировать новых игроков. Недавно аналогичные санкции ФИФА применялись и в отношении «Барселоны».

ФИФА поддержала решение по запрету «Атлетико» на трансферы
Источник: Marca Сообщить об ошибке
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Вильярреал ФК Валенсия ФИФА
Новости. Футбол
22 сентября 2017, пятница
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