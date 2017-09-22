Подопечный фонда «Подари жизнь» побывал в раздевалке ЦСКА после матча

Подопечный благотворительного фонда «Подари жизнь» Павел Жучев, являющийся болельщиком ЦСКА, после матча 10-го тура российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:0) побывал в раздевалке любимой команды и пообщался с игроками «армейского» клуба.
С июля этого года Павел лечится от апластической анемии в Российской детской клинической больнице (РДКБ).
Благодаря отзывчивым людям средства на необходимую 15-летнему Паше операцию были собраны.
Посмотреть видеоcюжет об этом событии можно на официальном канале ЦСКА в YouTube.