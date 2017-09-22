Фалькао забил 10-й гол в Лиге 1, нанеся 11-й удар в створ с начала сезона

Нападающий «Монако» Радамель Фалькао отметился голом на 48-й минуте гостевого матча 7-го тура Лиги 1 с «Лиллем».
31-летний колумбиец демонстрирует потрясающую реализацию. Для него это уже 10-й забитый мяч в текущем розыгрыше чемпионата Франции при 11 ударах в створ. Он является лучшим бомбардиром Лиги 1 и всех ведущих европейских чемпионатов. На днях Радамель был признан лучшим игроком лиги по итогам августа.
Видео гола Фалькао доступно в «Твиттере».
Следить за ходом матча «Лилль» — «Монако» можно на «Чемпионате».
Фалькао назван лучшим игроком Лиги 1 в августе