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Фалькао назван лучшим игроком Лиги 1 в августе

19 сентября 2017, вторник. 01:11 Футбол

Нападающий «Монако» Радамель Фалькао признан лучшим игроком августа в Лиге 1.
Как сообщает пресс-служба профсоюза футболистов Франции (UNFP), 31-летний колумбиец опередил нападающего «ПСЖ» Неймара и капитана «Лиона» Набиля Фекира. Свои голоса за Фалькао отдали 41 % участников опроса, за Неймара — 34 %, за Фекира проголосовали 25 % участников.

Во всех четырёх матчах монегасков в августе Фалькао выходил в стартовом составе, в прошедшем месяце колумбийский футболист забил семь голов в первенстве Франции.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Лион ПСЖ ФК Монако Набиль Фекир Неймар Радамель Фалькао Лига 1
Новости. Футбол
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