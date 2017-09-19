Фалькао назван лучшим игроком Лиги 1 в августе

Нападающий «Монако» Радамель Фалькао признан лучшим игроком августа в Лиге 1.
Как сообщает пресс-служба профсоюза футболистов Франции (UNFP), 31-летний колумбиец опередил нападающего «ПСЖ» Неймара и капитана «Лиона» Набиля Фекира. Свои голоса за Фалькао отдали 41 % участников опроса, за Неймара — 34 %, за Фекира проголосовали 25 % участников.
Во всех четырёх матчах монегасков в августе Фалькао выходил в стартовом составе, в прошедшем месяце колумбийский футболист забил семь голов в первенстве Франции.
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