В связи с приездом в Москву английских фанатов будет запущен сервис Fans Hotline

В связи с приездом в Москву английских фанатов на матчи 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов РФПЛ для обеспечения комфортного и безопасного проведения матчей обратилась к своему правовому партнёру — Европейской Юридической Службе — с просьбой включить с 25 по 28 сентября сервис Fans Hotline (8-800-775-76-88) в рамках работы Мультиязычного Центра Поддержки Болельщиков.
26 сентября «Спартак» примет на своём поле «Ливерпуль», а на следующий день ЦСКА в Москве сыграет с «Манчестер Юнайтед». Ранее сообщалось, что на матчи приедут порядка 2 тыс. английских болельщиков.
Мультиязычный Центр Поддержки Болельщиков создан при непосредственном участии РФС и РФПЛ. Впервые в мировой практике на период проведения Кубка конфедераций 2017 года болельщикам оказывалась круглосуточная и безвозмездная поддержка по справочно-информационным и правовым вопросам на русском, английском, немецком, французском, испанском и португальском языках. Европейская Юридическая Служба является правовым партнёром РФПЛ, совместно с которой с 2014 года успешно реализуется проект «Стадион — наш общий дом».