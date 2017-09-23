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Шунин: никакой паники в «Динамо» нет, не вижу проблем в команде

23 сентября 2017, суббота. 20:44 Футбол

Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин поделился впечатлениями от ничьей в матче 11-го тура РФПЛ с ЦСКА. Встреча проходила в Химках на стадионе «Арена Химки» и завершилась со счетом 0:0.

«Когда ребятам удаётся забить 2-3 мяча, всё получается с удовольствием. У нас так выходит не в каждой игре, но мы боремся всегда от первой и до последней минуты матча. Каждый делает свою работу. Сложно сказать, почему «Арсеналу» мы позволили создать больше моментов, чем ЦСКА. «Динамо» на каждую игру выходит биться, так было и в прошлом туре. Но там мы пропустили со стандарта, позже могли забить сами, но игрок «Арсенала» вынес мяч с ленточки. Был бы гол, матч мог сложиться совсем иначе. Вся та встреча шла до гола, и забил его «Арсенал». Это помогло ему раскрепоститься. Но, несмотря на это, не вижу проблем в команде. Никакой паники в «Динамо» нет. Очень рад, что болельщики нас поддерживают — как в матче с «Арсеналом», так и сегодня с ЦСКА. Хочется пожелать им терпения и заверить, что мы выходим на поле биться в каждой игре. По самоотдаче, уверен, к «Динамо» вопросов нет.

Не могу сравнить обстановку с той, которая была, когда «Динамо» вылетало. Вообще не думаю и не вспоминаю о том, что было тогда. Это бессмысленно, ведь команды и ситуации — разные. Ни в коем случае сейчас не надо думать, что мы на пути к вылету. Нужно выходить и играть, и тогда нам воздастся. Хочу и болельщикам пожелать не думать о плохом, поскольку мысли бывают материальны.

Слухи об уходе Калитвинцева? Даже не знаю, откуда такое берётся, мне на этот счёт нечего сказать. Команду эти слухи никак не затрагивают, мы их не обсуждаем. Идёт спокойная, планомерная работа под руководством Юрия Николаевича», — сказал игрок в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Тяпковым.

Шуньич: ничья с ЦСКА — это неплохо, и всё же «Динамо» пора начать побеждать
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Арсенал Тула ПФК ЦСКА ФК Динамо Москва Антон Шунин Юрий Калитвинцев
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23 сентября 2017, суббота
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