Скрипченко: пенальти высосан из пальца, давайте на равных посоревнуемся

Главный тренер «Анжи» Вадим Скрипченко поделился впечатлениями от ничьей в матче 11-го тура РФПЛ со «Спартаком». Встреча проходила в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счетом 2:2.
«Сегодня мы сыграли здорово во всех отношениях – и в обороне, и в атаке. Пенальти в начале игры высосан из пальца. Давать такое преимущество «Спартаку» в домашнем матче… Давайте на равных посоревнуемся и выясним, кто сильнее.
Мы были ближе к победе. В эпизоде со вторым пропущенным голом надо было разрядить обстановку, выбить мяч и довести матч до логической победы. Это потеря очков для нас. Сожалею, что так случилось. Мы были сильнее сегодня», — сказал тренер в эфире телеканала «Наш футбол».
Видео эпизода доступно в «твиттере» РФПЛ.