Пресс-конференция Карреры и Скрипченко после матча «Спартак» — «Анжи»: LIVE!

«Чемпионат» представляет прямую видеотрансляцию пресс-конференции Массимо Карреры и Вадима Скрипченко после матча 11-го тура российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Анжи». Встреча проходила в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 2:2.
У «Спартака» забитыми голами отметились Луис Адриано и Лоренсо Мельгарехо, за «Анжи» забивали Мирал Самарджич и Адлан Кацаев.
«Спартак», набрав 14 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице российского чемпионата. «Анжи» (8) располагается на 14-й позиции.
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