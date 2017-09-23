«Спартак» установил антирекорд посещаемости в текущем сезоне

Матч 11-го тура российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Анжи» (2:2), который прошёл в Москве на стадионе «Открытие Арена», посетили 25 075 человек. Это худшая домашняя посещаемость для московской команды в текущем сезоне.
До этого антирекорд по посещаемости домашних матчей «Спартака» в нынешнем сезоне был установлен на игре с тульским «Арсеналом» (2:0) в 5-м туре чемпионата. Тогда встречу посетили 26 183 зрителя.
После 11 туров РФПЛ «Спартак» набрал 14 очков и занимает шестое место в турнирной таблице.
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