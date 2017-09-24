Дибала: мои голы — это здорово, но трофеи «Ювентуса» важнее

Автор дубля в ворота «Торино» нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала поделился впечатлениями от убедительной победы над соседями в дерби шестого тура чемпионата Италии. Чемпионы страны выиграли со счётом 4:0, аргентинец отличился на шестой минуте и в компенсированное арбитром время. Теперь на счету форварда десять голов в Серии А в текущем сезоне.
«Я нахожусь в отличной форме, и команда мне очень помогает. Мы хорошо играем и атакуем, но сезон только начался, поэтому мы должны продолжать в таком же духе. Голы — это здорово, но трофеи команды важнее. Мы снова хотим пройти весь путь во всех трёх турнирах», — цитирует форварда Sky Sport Italia.
«Ювентус» разгромил «Торино» и догнал по количеству очков «Наполи»