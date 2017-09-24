Гвардиола передал указания Уолкеру с помощью боллбоя

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола на 39-й минуте встречи с «Кристал Пэлас» в рамках шестого тура АПЛ решил привлёк боллбоя, чтобы донести до защитника Кайла Уолкера тактическую установку. Как пишет издание The Telegraph, просил парня донести до футболиста, чтобы тот быстрее возвращал мяч в игру.
«Горожане» нанесли поражение «Кристал Пэлас» со счётом 5:0 и сохранили лидерство в турнирной таблице, четыре гола были забиты во втором тайме.
Этот эпизод доступен для просмотра в «Твиттере».