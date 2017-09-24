23 сентября в матче шестого тура испанской Примеры «Реал» на выезде обыграл со счётом 2:1 «Алавес».
В дебюте матча Даниель Себальос выдержал столкновение и борьбу на линии чужой штрафной, а затем спокойно пробил в ближний нижний угол. На 40-й минуте подача с правого фланга в середину чужой штрафной завершилась ударом Ману головой под перекладину. Три минуты спустя Себальос с линии штрафной из-под защитника точно пробил в дальний угол.
Видеообзор матча «Алавес» — «Реал» доступен на официальном канале Ла Лиги в YouTube.
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