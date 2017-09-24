Зидан: когда Роналду не забивает, вы всегда спрашиваете о нём, но он спокоен

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал победу над «Алавесом» (2:1) в матче шестого тура чемпионата Испании. Дубль в составе «сливочных» оформил новичок Даниель Себальос.
«Я доволен, потому что мы добились того, чего хотели. Не буду выделять кого-то из игроков, их просто нужно поздравить. Для того, чтобы хорошо играть каждые три дня, нужны большие усилия, поэтому мы можем быть счастливы.
Дубль Себальоса? Я рад за него, он готов играть. Дани любит учиться у других, он будет получать шансы и в дальнейшем. Мы заработали три очка благодаря его стараниям.
Роналду? Когда он не забивает, вы всегда спрашиваете о нём, но Криштиану спокоен. Он хочет забить и имел шансы сделать это", — цитирует Зидана Football Espana.
«Реал» повторил рекорд «Барселоны», победив в 12-м выездном матче Примеры кряду