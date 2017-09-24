Менье: у «ПСЖ» нет зависимости от Неймара

Защитник «ПСЖ» Томас Менье считает, что парижане потеряли очки в матче седьмого тура чемпионата Франции с «Монпелье» (0:0) не из-за отсутствия бразильца Неймара, который пропустил игру из-за микротравмы.
«У „ПСЖ“ нет зависимости от Неймара. Он исключительный игрок, но если посмотреть на нашу игру, то нельзя сказать, что мы не выиграли лишь из-за отсутствия Неймара. У нас есть много игроков, которые способны индивидуально решить исход матча и вытащить команду из сложной ситуации», — цитирует Менье издание Goal.
Глава «ПСЖ»: мы не выиграли не потому, что в составе не было Неймара