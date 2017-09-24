Глава «ПСЖ»: мы не выиграли не потому, что в составе не было Неймара

Глава «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал ничейный результат встречи с «Монпелье» (0:0) в седьмом туре французской Лиги 1. Столичная команда потеряла первые очки в чемпионате, по словам функционера, это не связано с отсутствием в составе Неймара.
«Мы не выиграли не потому, что в составе не было Неймара. Он очень важный для нас игрок, но для такого выступления было много причин. Мы знали, что здесь всегда сложно играть, и были к этому готовы. Игроки пытались сделать всё возможное, но мы не можем побеждать в каждой встрече. Тренер и персонал проанализируют этот матч и сделают выводы.
Мы остаёмся мотивированными и сохраняем концентрацию, ведь впереди игра с «Баварией». Предстоящая среда — это самое важное», — отметил Аль-Хелаифи в эфире Canal+.