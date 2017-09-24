Будогосский поддержал решение судьи назначить пенальти в игре «Спартак» — «Анжи»

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский выразил поддержку решению главного арбитра матча 11-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Анжи» (2:2) Виталию Мешкову, который в начале встречи поставил пенальти в ворота махачкалинцев.
«В большей степени я поддерживаю судью в этом вопросе, потому что повторы не дают чёткой картины происходящего. Создаётся такое впечатление, что там был фол, связанный с толчком, за который судья назначил 11-метровый удар. Инспектор поставил положительную оценку. Но сказать что-то однозначно определённое сложно по тому, как показали этот момент, и оснований не доверять решению судьи у меня нет", — цитирует Будогосского ТАСС.
Видео эпизода можно посмотреть в «твиттере» РФПЛ.
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