Бригада Карасёва обслужит игру Лиги чемпионов «Бешикташ» — «РБ Лейпциг»

Бригада российских арбитров во главе с Сергеем Карасёвым назначена на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов между турецким «Бешикташем» и немецким «РБ Лейпциг». Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.
В команду Карасёва вошли ассистенты Антон Аверьянов, Тихон Калугин, Сергей Лапочкин и Сергей Иванов. Четвёртым арбитром назначен Максим Гаврилин.
Матч Лиги чемпионов между «Бешикташем» и «РБ Лейпциг» пройдёт в Турции во вторник, 26 сентября, начало встречи — в 21:45 по московскому времени.
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