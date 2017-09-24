Абаев: ничего удивительного в высоком месте «Локомотива» нет

Голкипер «Ростова» Илья Абаев в преддверии матча 11-го тура российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» заявил, что не считает неожиданным столь высоком место «железнодорожников» в таблице РФПЛ (третье после 10 матчей), поведал о желании сыграть против бывшего клуба, а также о периоде карьеры в «Локомотиве».
«У них хороший состав, есть всё, чтобы показывать отличный результат. Перед командой всегда ставят большие задачи, поэтому ничего удивительного нет. Общаюсь со многими ребятами из этого клуба, слежу за результатами. Пока был в Москве, удалось встретиться с Тарасом Михаликом, созваниваюсь с Антоном Коченковым. Если удастся сыграть в этом матче, будет здорово.
Осталось ли у меня чувство недосказанности? Да. Когда в команду пришёл Миодраг Божович, я провёл в стартовом составе все матчи до зимнего перерыва. После получил травму и долго лечился. Когда восстановился, мне удалось набрать хорошую форму, но шанса выйти на поле я так и не получил. У меня были варианты сменить команду, но я верил, что мне удастся вновь стать основным вратарём», — поведал Абаев.
Матч «Ростов» — «Локомотив» состоится на стадионе «Олимп-2» в Ростове-на-Дону сегодня, 24 сентября. Начало — в 16:30 мск.