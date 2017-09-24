«Ротор-Волгоград» одержал победу над «Кубанью»

«Ротор-Волгоград» на своём поле обыграл «Кубань» в матче 15-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча прошла в Волгограде на стадионе «Зенит» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
У хозяев голами отличились полузащитник Мухаммад Султонов и нападающий Максим Вотинов. В составе гостей единственный мяч забил форвард Владимир Обухов.
«Ротор-Волгоград» набрал 13 очков и вышел на 16-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Кубань» с 14 баллами в своём активе располагается на 13-й позиции.