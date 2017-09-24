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Экс-игрок «Крыльев» Яхович отметился хет-триком и автоголом в матче Суперлиги

24 сентября 2017, воскресенье. 16:00 Футбол

«Сивасспор» со счётом 2:3 уступил «Гёзтепе» в матче 6-го тура чемпионата Турции. На 16-й минуте экс-форвард «Крыльев Советов» Адис Яхович отправил мяч в собственные ворота, но затем оформил хет-трик, забив два гола с пенальти. Ивуарийский форвард Аруна Коне отыграл один мяч в концовке, но уйти от поражения хозяева не сумели. Российский защитник «Сивасспора» Виталий Дьяков провёл всю игру на скамейке.

В параллельном матче 6-го тура чемпионата Турции «Карабюкспор» на своём поле проиграл «Йени Малатьяспору». Один из голов в составе хозяев забил арендованный у «Ахмата» Габриэль Торже.

Турнирная таблица турецкой Суперлиги

Турция - Суперлига. 6-й тур
24 сентября 2017, воскресенье. 14:00 МСК
Сивасспор
Сивас
2 : 3
Гёзтепе
Измир
1:0 – Яхович – 16 (автогол), 1:1 – Яхович – 33, 1:2 – Яхович – 45+2 (пен), 1:3 – Яхович – 53 (пен), 2:3 – Коне – 85
Удаления: Меджани, 45+1 – нет
Турция - Суперлига. 6-й тур
24 сентября 2017, воскресенье. 14:00 МСК
Карабюкспор
Карабюк
2 : 4
Йени Малатьяспор
Малатья
0:1 – Айхан – 15, 0:2 – Бюйюк – 39, 0:3 – Тозлу – 45+2, 1:3 – Ятабаре – 56 (пен), 2:3 – Торже – 84, 2:4 – Бутаиб – 89
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Ахмат Карабюкспор Сивасспор ФК Крылья Советов Адис Яхович Габриэль Торже
Новости. Футбол
24 сентября 2017, воскресенье
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16:00 Экс-игрок «Крыльев» Яхович отметился хет-триком и автоголом в матче Суперлиги
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