Тихонов: мне очень нравится, как играет «Енисей»

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов прокомментировал гостевое поражение от «Енисея» (0:1) в матче 15-го тура ФНЛ.
«Мне очень нравится, как играет «Енисей», я смотрел много игр. Сегодня была обоюдоострая игра с хорошим количеством моментов. У соперника вратарь здорово сыграл, взяв несколько раз мёртвые мячи. Думаю, что игра была интересная для болельщиков.
Если бы знал изначально результат, поменял бы что-нибудь до стартового свистка? Я бы ничего не стал менять. Мы 120 минут сыграли в тяжёлом матче с «Локомотивом» на Кубок, поэтому силёнок и концентрации немножко не хватило. Я благодарен ребятам, что они терпели, создали несколько хороших моментов. Повторюсь, что вратарь «Енисея» выручил вас сегодня, это футбол. Нам было тяжеловато, плюс смена часовых поясов наложила отпечаток. Двигаемся дальше.
Была ли у наших футболистов дополнительная мотивация, например, в виде двойных премиальных? Главная мотивация — это победа! Если бы руководство сочло нужным отблагодарить футболистов двойными премиальными, оно бы сообщило после игры. Хочу поблагодарить красноярский болельщиков за поддержку, приятно было, что похлопали», — цитирует Тихонова пресс-служба «Енисея».