175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Тихонов: мне очень нравится, как играет «Енисей»

24 сентября 2017, воскресенье. 16:54 Футбол

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов прокомментировал гостевое поражение от «Енисея» (0:1) в матче 15-го тура ФНЛ.

«Мне очень нравится, как играет «Енисей», я смотрел много игр. Сегодня была обоюдоострая игра с хорошим количеством моментов. У соперника вратарь здорово сыграл, взяв несколько раз мёртвые мячи. Думаю, что игра была интересная для болельщиков.

Если бы знал изначально результат, поменял бы что-нибудь до стартового свистка? Я бы ничего не стал менять. Мы 120 минут сыграли в тяжёлом матче с «Локомотивом» на Кубок, поэтому силёнок и концентрации немножко не хватило. Я благодарен ребятам, что они терпели, создали несколько хороших моментов. Повторюсь, что вратарь «Енисея» выручил вас сегодня, это футбол. Нам было тяжеловато, плюс смена часовых поясов наложила отпечаток. Двигаемся дальше.

Была ли у наших футболистов дополнительная мотивация, например, в виде двойных премиальных? Главная мотивация — это победа! Если бы руководство сочло нужным отблагодарить футболистов двойными премиальными, оно бы сообщило после игры. Хочу поблагодарить красноярский болельщиков за поддержку, приятно было, что похлопали», — цитирует Тихонова пресс-служба «Енисея».

Аленичев: было очень приятно увидеться и пообщаться с другом Тихоновым
Источник: Официальная страница ФК "Енисей" "ВКонтакте" Сообщить об ошибке
Теги
ФК Енисей ФК Крылья Советов ФК Локомотив Андрей Тихонов
Новости. Футбол
24 сентября 2017, воскресенье
17:38 «Урал» — «Тосно» — 3:1. Видеообзор матча
17:29 Мане: «Ливерпуль» может победить любого в АПЛ и Европе
17:22 «Краснодар» — «Зенит»: стали известны стартовые составы
17:18 Монтелла: нельзя уже списывать со счетов нынешний проект «Милана»
17:15 Фассоне: «Милан» сильнее «Сампдории», оправданий быть не должно
16:54 Тихонов: мне очень нравится, как играет «Енисей»
16:52 «Тамбов» обыграл «Волгарь», «Оренбург» оказался сильнее «Шинника»
16:37 Аленичев: было очень приятно увидеться и пообщаться с другом Тихоновым
16:26 ПСВ разгромил «Утрехт», забив в ворота соперника семь голов
16:22 Защитник «Ювентуса» Хёведес из-за травмы может пропустить до четырёх недель
16:19 Тарханов: первый раз слышу, что «Урал» ни разу не побеждал крупно в РФПЛ
16:11 Маркос Льоренте подписал новый контракт с «Реалом»
16:06 Парфёнов: после игры с «Уралом» не хочется наговорить лишнего
16:00 Экс-игрок «Крыльев» Яхович отметился хет-триком и автоголом в матче Суперлиги
15:51 «Ротор-Волгоград» одержал победу над «Кубанью»
15:50 «Урал» обыграл «Тосно» в Екатеринбурге
15:38 Джеррард: «Ливерпуль» должен молиться, чтобы удержать в клубе Коутиньо
15:25 «Милан» на выезде проиграл «Сампдории»
15:20 «Уфа» — «Арсенал» Т: стали известны стартовые составы
15:20 «Ростов» и «Локомотив» объявили стартовые составы
14:56 «Енисей» благодаря победе над «Крыльями Советов» стал единоличным лидером в ФНЛ
14:49 «Эспаньол» на своём поле разгромил «Депортиво»
14:32 «Сампдория» — «Милан»: судья отменил пенальти после просмотра видеоповтора
14:31 Бош — о победе в дерби со счётом 6:1: приятно наблюдать за игрой «Боруссии» Д
14:21 Гладилин: в матче с «Ливерпулем» «Спартаку» поможет только самоотдача игроков
14:07 Голевой пас Аршавина помог «Кайрату» обыграть «Тобол»
13:48 Платини: конкуренция в Серии А улучшилась, «Юве» не доминирует так, как раньше
13:32 «Уфа» перед матчем с «Арсеналом» была эвакуирована из отеля из-за звонка о бомбе
13:28 Полузащитник «Спартака» Промес: придут лучшие дни!
13:14 Мората: в матче со «Сток Сити» «Челси» показал всей АПЛ, что борется за титул
13:01 ЦСКА: восстановление Макарова займёт ещё пару месяцев
12:53 «Луч-Энергия» и «Факел» не выявили победителя
12:52 Команды из Москвы, Питера и Татарстана определят чемпиона России по футболу 8x8
12:52 «Урал» — «Тосно»: стартовые составы на матч 11-го тура РФПЛ
12:50 Абаев: ничего удивительного в высоком месте «Локомотива» нет
12:31 Нападающему «Наполи» Милику может понадобиться операция
12:24 Бригада Карасёва обслужит игру Лиги чемпионов «Бешикташ» — «РБ Лейпциг»
12:11 На матч «Спартак» — «Ливерпуль» проданы все билеты
12:07 Французский арбитр Турпен назначен на матч «Спартак» — «Ливерпуль»
11:58 На матче «Краснодар» — «Зенит» ожидается аншлаг
11:48 Будогосский поддержал решение судьи назначить пенальти в игре «Спартак» — «Анжи»
11:40 Менье: у «ПСЖ» нет зависимости от Неймара
11:38 Защитник «Жироны» Маффео рассказал, о чём его спрашивал Месси
11:27 «Реал» на следующей неделе объявит о продлении контракта с Асенсио
11:25 Директор «Барселоны»: преимущества в семь очков над «Реалом» недостаточно
Все новости RSS
Партнерский контент