«Хетафе» забил четыре гола «Вильярреалу»

«Хетафе» выиграл у «Вильярреала» в матче 6-го тура чемпионата Испании. Встреча проходила в Хетафе на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев. «Вильярреал» прервал серию из трёх матчей без поражений.
Российский полузащитник гостей Денис Черышев остался в запасе. По разу отличились Хорхе Молина и Маркель Бергара, дубль оформил Родригес Анхель.
«Хетафе» набрал восемь очков и поднялся на девятое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Вильярреал», который имеет в активе семь баллов, находится на 13-й строчке.