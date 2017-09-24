Соперник «Зенита» в ЛЕ «Русенборг» победил в Типпелиге благодаря дублю Бендтнера

«Русенборг», являющийся соперником «Зенита» по групповому этапу Лиги Европы, в матче 23-го тура чемпионата Норвегии в гостях со счётом 3:0 обыграл «Лиллестрем».
В составе победителей дубль оформил датский нападающий Никлас Бендтнер, а ещё один гол забил Поль-Андре Хелланн. Таким образом, «Русенборг» одержал третью подряд победу в Типпелиге.
В таблице норвежского чемпионата «Русенборг» (50 очков) располагается на первой строчке, «Лиллестрем» (28) находится на 10-м месте.
Первый матч между «Зенитом» и «Русенборгом» состоится в Санкт-Петербурге 19 октября, второй — в Тронхейме 2 ноября.