Игрок «Ди-Си Юнайтед» оформил покер за 31 минуту, побив рекорд MLS

В матче регулярного чемпионата MLS «Ди-Си Юнайтед» на своём поле разгромил «Сан-Хосе Эртквейкс». Встреча проходила на стадионе «Роберт Кеннеди Мемориал» и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 4:0.
Все четыре гола в этой встрече забил Патрик Маллинз. Первый гол позволил ему прервать 15-матчевую голевую засуху, которая с учётом травмы в конце прошлого года продолжалась с октября 2016 года. Помимо этого, 25-летнему форварду потребовалось всего 31 минута, чтобы оформить свой покер. Это рекордный показатель в истории MLS. Предыдущий рекорд был установлен в 2000 году, когда колумбийскому форварду «Майами Фьюжн» Диего Серне понадобилось 35 минут, чтобы оформить покер в игре с «Нью-Йорк Ред Буллз» (4:1).
Посмотреть обзор матча «Ди-Си Юнайтед» — «Сан-Хосе Эртквейкс» можно на официальном канале MLS в YouTube.