«Енисей» — «Крылья Советов» — 1:0. Видеообзор матча

В центральном матче 15-го тура первенства Футбольной национальной лиги «Енисей» в Красноярске со счётом 1:0 обыграл самарские «Крылья Советов». Единственный гол на 38-й минуте забил Егор Иванов.
Благодаря этой победе подопечные Дмитрия Аленичева стали единоличными лидерами в таблице первенства — «Енисей» опережает «Крылья Советов» на три очка. Беспроигрышная серия «Енисея» в ФНЛ составляет 10 матчей, из которых девять красноярская команда выиграла.
Видеообзор матча «Енисей» — «Крылья Советов» можно посмотреть на канале красноярцев в YouTube.