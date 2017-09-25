Дибала: это ужасный период для Игуаина, думаю, ему нужно просто расслабиться

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала, забивший 10 голов в шести матчах Серии А, поделился мнением о низкой результативности в текущем сезоне своего соотечественника и одноклубника Гонсало Игуаина, пока записавшего на свой счёт лишь два гола в ворота соперников чемпионов Италии.
«Это ужасный период для Игуаина, ведь как нападающему ему не очень приятно не забивать. Думаю, ему нужно просто расслабиться. Голы приходят тогда, когда меньше всего этого ожидаешь», — приводит комментарий Дибалы Sky Sports Italia.
Дибала: мои голы — это здорово, но трофеи «Ювентуса» важнее