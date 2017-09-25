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ЧМ-2018 - Европа
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Во время ЧМ-2018 проезд для журналистов может быть бесплатным

25 сентября 2017, понедельник. 12:05 Футбол

Глава комитета верхней палаты по регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов рассказал, что было предложено сделать бесплатным проезд на железнодорожном транспорте для всех журналистов, аккредитованных на чемпионат мира — 2018.

«Мы вынесли предложение сделать бесплатным проезд на железнодорожном транспорте для всех журналистов, аккредитованных на чемпионат мира — 2018. Надеемся, что эта поправка приведёт в том числе к увеличению числа любителей спорта среди представителей СМИ. Мы рассчитываем, что законопроект будет принят в эту осеннюю сессию.

Раньше ни на одном чемпионате мира не было такой практики, чтобы журналистам бесплатно предоставляли транспорт. Россия станет первой страной, кто реализует бесплатный проезд для журналистов», — передаёт слова Кутепова корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.

Чемпионат мира пройдёт в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Чемпионат мира 2018
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