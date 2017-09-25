Конте признался, что хотел бы стать спортивным директором

Главный тренер «Челси» Антонио Конте признался, что скучает по Италии и намерен однажды туда вернуться. 48-летний специалист видит себя в роли спортивного директора.
«Меня тянет в Италию, я скучаю, и это не подлежит сомнению. Мне не так долго осталось работать за границей. Это прекрасный опыт, но я намерен однажды вернуться в Италию.
Китай? Нет, абсолютно. Бундеслига? Трудно предсказывать будущее. Скажем так, тренер – это временный работник. Всё зависит от результатов. Но у меня есть желание завершить один проект, а потом найти что-то новое. Я скучаю по Италии, это факт. В будущем я бы хотел стать спортивным директором», — цитирует Конте Football Italia.
Контракт Антонио Конте с «Челси» действует до лета 2019 года.
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