Конте: мне очень понравилась новая песня болельщиков, посвящённая Морате

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поблагодарил болельщиков за поддержку в выездном матче со «Сток Сити» (4:0) в рамках шестого тура АПЛ, которые посвятили оформившему хет-трик форварду лондонского клуба Альваро Морате новый чант. Этот чант содержит слова «Альваро, Альваро. Он приехал из солнечной Испании, и он лучше Гарри Кейна».
«Сегодня наши болельщики были великолепны. Они ни на секунду не прекращали поддерживать команду, что особенно важно на столь шумном стадионе. Я хочу поблагодарить каждого из них, поскольку они серьёзно помогли нам. Кроме того, мне очень понравилась новая песня, посвящённая Морате», — цитирует специалиста клубная пресс-служба.
Конте: несмотря на крупный счёт, для «Челси» игра со «Стоком» была сложной