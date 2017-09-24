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Конте: мне очень понравилась новая песня болельщиков, посвящённая Морате

24 сентября 2017, воскресенье. 06:15 Футбол

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поблагодарил болельщиков за поддержку в выездном матче со «Сток Сити» (4:0) в рамках шестого тура АПЛ, которые посвятили оформившему хет-трик форварду лондонского клуба Альваро Морате новый чант. Этот чант содержит слова «Альваро, Альваро. Он приехал из солнечной Испании, и он лучше Гарри Кейна».

«Сегодня наши болельщики были великолепны. Они ни на секунду не прекращали поддерживать команду, что особенно важно на столь шумном стадионе. Я хочу поблагодарить каждого из них, поскольку они серьёзно помогли нам. Кроме того, мне очень понравилась новая песня, посвящённая Морате», — цитирует специалиста клубная пресс-служба.

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Источник: Официальный сайт ФК «Челси» Сообщить об ошибке
Теги
Сток Сити Челси Альваро Мората Антонио Конте Болельщики — Футбол
Новости. Футбол
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