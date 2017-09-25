Англичане рассудят «Зенит» с «Реалом Сосьедад», валлийцы – «Локомотив» и «Злин»

Стали известны арбитры, которые будут работать на матча 2-го тура группового турнира Лиги Европы с участием российских команд. «Зенит» в Санкт-Петербурге 28 сентября примет «Реал Сосьедад», а «Локомотив» в Москве сыграет против «Злина».
Встречу в Санкт-Петербурге доверено обслуживать английской бригаде арбитров во главе с Андре Марринером. Ассистенты рефери — Стивен Чайлд, Гарри Леннард. Дополнительные ассистенты рефери — Стюарт Эттуэлл, Кевин Френд. Четвертый рефери — Константин Хатзидакис. Начало встречи — 20:00 мск.
В Москве будет работать валлийская бригада арбитров, а стартовый свисток даст Саймон Эванс. Ассистенты рефери — Филип Томас, Иен Берд. Дополнительные ассистенты рефери — Брин Маркхэм-Джонс, Ник Прэтт. Четвертый рефери — Дэниэл Бекетт. Начало матча — 22:05 мск.
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