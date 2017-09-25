«Ландскрона»: не пускать болельщиков из Петербурга было распоряжением Галицкого

«Ландскрона», фанатское объединение «Зенита», выступила с заявлением по поводу инцидента во время выездного матча 11-го тура РФПЛ с «Краснодаром» (0:2). Болельщики петербургского клуба по ходу встречи подожгли сиденья на стадионе.
«На матче с „Краснодаром“ выездная квота без предупреждения была урезана принимающей стороной. В результате часть выездного состава не смогла попасть на сектор.
Попытки клуба в течение первого тайма разрешить ситуацию результатов не дали, „не пускать болельщиков из Петербурга — распоряжение Галицкого“. В какой-то момент полиция начала вязать людей, которые остались за пределами сектора. Фанаты „Зенита“ на стадионе принимают решение покинуть трибуну в солидарность с теми, кто не смог попасть на сектор.
Выездной сектор стремительно пустеет, обстановка перед стадионом начинает накаляться, полиция отпускает задержанных», — говорится на официальном сайте «Ландскроны».