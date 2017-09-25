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«Краснодар» выступил с заявлением по поводу поведения фанатов «Зенита»

25 сентября 2017, понедельник. 14:55 Футбол

Руководство «Краснодара» в лице генерального директора клуба Владимира Хашига выступило с заявлением по поводу инцидента во время домашнего матча 11-го тура РФПЛ с «Зенитом» (0:3). Болельщики питерского клуба подожгли сиденья на стадионе.

«По регламенту мы должны предоставить болельщикам гостевой команды не менее 10% мест от общей вместимости арены, то есть применительно к нашему стадиону эта цифра составляет примерно 3300 мест. В преддверии матча, как это обычно происходит, мы связались с ФК «Зенит» и получили от их отдела по работе с болельщиками информацию в письменной форме, что на игре ожидается не более тысячи поклонников команды из Санкт-Петербурга. По предварительному согласованию с ФК «Зенит» им было выделено именно такое количество билетов – одна тысяча, бесплатно.

Поскольку мы, как и вся Премьер-Лига, боремся за посещаемость матчей, то для заполнения стадиона все остальные билеты были пущены в свободную продажу. Наш стадион позволяет варьировать размер сектора для гостевых болельщиков. Перед самой игрой нас поставили в известность, что фанатов приехало больше заявленного числа. Но допускать в сектор больше тысячи людей мы, естественно, не могли из соображений безопасности.

У нас нормальные отношения с болельщиками «Зенита». И нам непонятна реакция фанатов клуба из Санкт-Петербурга, которая привела к небольшому возгоранию в гостевом фан-секторе. Тем более что болельщики «Зенита» недавно сами получили новый стадион, и они должны понять, насколько это болезненно для нас. Мы считаем, что такое не должно повториться впредь», — говорится на сайте «Краснодара».

Полиция задержала двух фанатов «Зенита» во время матча с «Краснодаром»
Источник: Официальный сайт ФК "Краснодар" Сообщить об ошибке
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ФК Зенит ФК Краснодар Владимир Хашиг Болельщики — Футбол
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25 сентября 2017, понедельник
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