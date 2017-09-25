«Ювентус» обжалует решение отстранить президента клуба Аньелли на один год

«Ювентус» на своём официальном сайте опубликовал заявление в ответ на решение Спортивного трибунала Федерации футбола Италии (FIGC) отстранить президента туринского клуба Андреа Аньелли на один год за махинации, связанные с продажей билетов.
«Ювентус» объявляет, что подаст апелляцию в Апелляционный суд FIGC. Несмотря на отстранения президента и других должностных лиц, клуб удовлетворён, что сегодняшнее решение исключает возможные связи клуба с организованной преступностью. «Ювентус» верит в спортивную систему правосудия и подчёркивает, что клуб всегда сотрудничал с властями в вопросах безопасности и общественного порядка", — сообщается в заявлении туринцев.