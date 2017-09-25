100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Д. Комбаров: слышишь гимн ЛЧ — и дух захватывает. Непередаваемые чувства

25 сентября 2017, понедельник. 18:44 Футбол

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров поделился мыслями о возвращении красно-белых в Лигу чемпионов и предстоящем матче с «Ливерпулем» (26 сентября) во втором туре группового этапа турнира.

«Слышишь гимн Лиги — и дух захватывает. Вот недавно, когда играли с «Марибором», вновь это ощутил. Атмосфера совсем другая. Конечно, на нашем стадионе играть всегда хорошо: у нас постоянно аншлаги, в том числе на матчах чемпионата России. Но всё же, когда выступаешь против европейской команды в Лиге чемпионов, чувства совсем другие. Непередаваемые.

Жду встречи с «Ливерпулем» в Москве. Английский чемпионат славится своей атлетичностью, большим количеством единоборств. Нам придётся непросто. Но мы будем готовиться. Надеюсь, подойдём к матчу в хорошей форме.

С тех пор как мы последний раз выступали в Лиге чемпионов, наш состав сильно изменился. Но для меня «Спартак» по-прежнему остался родным. Рад, что весь этот долгий путь прохожу с красно-белыми. За это время было всё: и трудные моменты, и счастливые — такие, как победы в чемпионате и Суперкубке. Хочу добиться успехов в Лиге чемпионов. Хорошим результатом будет выход из группы. А дальше станем решать вопросы по мере их поступления.

С «Марибором» сыграем дома. Нам должны помочь родные стены. Плюс и то, что мы уже встречались с этой командой, у нас есть представления о ней, основанные на личном опыте. Знаем, чего ждать от словенцев. А игру «Севильи» будем разбирать по записям, смотреть матчи. Испанцы играют в быстрый футбол, используют дриблинг, много коротких передач, стеночек. Нас ждут увлекательные матчи", — цитирует Комбарова сайт «Спартака».

Д. Комбаров: хочется отстоять чемпионство и побороться за Кубок России
Источник: Официальный сайт ФК "Спартак" Сообщить об ошибке
Теги
Ливерпуль Марибор ФК Севилья ФК Спартак Дмитрий Комбаров
Новости. Футбол
25 сентября 2017, понедельник
19:24 Клопп: Каррера советовался с Конте? Ну, я тоже знаком с людьми из «Челси»
19:23 Эриксен, Дембеле и Ваньяма пропустят матч «Тоттенхэма» с АПОЭЛ
19:12 Радимов: «Зенит» провёл первый тайм как настоящая сильная европейская команда
19:07 Гаджиев: вроде бы счёт 3:0, а в целом матч со «СКА-Хабаровск» был непростой
19:02 Поддубский: счёт 0:3 не по игре, СКА погорел на контратаках «Амкара»
19:01 Д. Комбаров: из игроков, с которыми встречался в Лиге чемпионов, отмечу Месси
18:54 «Амкар» разгромил «СКА-Хабаровск» и покинул последнее место в таблице РФПЛ
18:44 Ворота «Ливерпуля» в матче со «Спартаком» будет защищать Кариус
18:44 Д. Комбаров: слышишь гимн ЛЧ — и дух захватывает. Непередаваемые чувства
18:36 Янссен: переход из «Тоттенхэма» в «Фенербахче» был своего рода спасением
18:36 «Ювентус» обжалует решение отстранить президента клуба Аньелли на один год
18:30 Фернандиньо: «Шахтёр» играет в атакующий футбол, это очень опасная команда
18:23 «Ахмат» — «Рубин»: стали известны стартовые составы
18:11 Степаненко: Фонсека читал все книги Гвардиолы, это один из его любимых тренеров
18:05 Найнгголан: в этом сезоне Серия А стала интереснее
18:03 Форвард «Кристал Пэлас» Бентеке из-за травмы пропустит минимум шесть недель
17:58 Педро Роша и Давыдов вернулись в общую группу «Спартака»
17:55 Тайсон: считаю, что Фонсека изменил игру «Шахтёра» в лучшую сторону
17:50 Феллайни не поможет «Манчестер Юнайтед» в матче с ЦСКА
17:48 Мевля: удачная игра «Ростова» — не сюрприз и совсем не случайность
17:40 Гвардиола: надеюсь убедить игроков «Сити» серьёзно подойти к матчу с «Шахтёром»
17:37 Мевля: атмосфера на стадионе «Зенита» — это что-то невероятное!
17:35 В Новороссийске завершилась финальная серия турниров Детской футбольной лиги
17:32 Фанаты МЮ и «Ливерпуля» получат в Москве дождевики в рамках акции «Gentlefan»
17:25 Куртуа: «Арсенал» проиграл в Стоке, а «МЮ» сыграл вничью — в «Челси» рады победе
17:18 Оланаре: не боюсь противостояния с центральными защитниками «МЮ»
17:14 Алаба и Алькантара вернулись в общую группу «Баварии» в преддверии матча с «ПСЖ»
17:13 Черчесов: на сегодняшний день с составом сборной России всё оптимально
17:06 Президент «Ювентуса» Аньелли отстранён от футбола на один год
16:53 Мата: ЦСКА одержал великолепную победу в Лиссабоне, «МЮ» ждёт сложный матч
16:47 На стадионе в Калининграде началась установка антивандальных кресел
16:41 Председатель «Крыльев Советов» ушёл с поста губернатора Самарской области
16:28 «Ландскрона»: не пускать болельщиков из Петербурга было распоряжением Галицкого
16:20 «Амкар» — «СКА-Хабаровск»: стали известны стартовые составы
16:16 Нападающий «Наполи» Милик успешно прооперирован
16:07 Созин: экспериментов в сборной больше не будет, этому составу готовиться к ЧМ
16:01 Кокорин отреагировал на возвращение в сборную России
15:53 Экс-полузащитник «Вильярреала» Кальеха возглавил клуб
15:41 Окриашвили — о возвращении в строй: невероятные эмоции, адреналин через край!
15:34 «Ливерпуль» вылетел на матч Лиги чемпионов со «Спартаком»
15:16 Футбольные фанаты отняли у восьмиклассника значок «Спартака» и телефон
15:13 Фанатам «Спартака» перед игрой ЛЧ предложена программа «Один день со «Спартаком»
15:12 Бушманов назвал итоговый состав сборной России U21 на матчи с Австрией и Сербией
15:05 Черчесов рассказал, сможет ли Рауш сыграть со сборными Южной Кореи и Ирана
15:00 Черчесов: судя по всему, Кокорин плохо чувствует себя без сборной России
Все новости RSS
Партнерский контент