Д. Комбаров: слышишь гимн ЛЧ — и дух захватывает. Непередаваемые чувства

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров поделился мыслями о возвращении красно-белых в Лигу чемпионов и предстоящем матче с «Ливерпулем» (26 сентября) во втором туре группового этапа турнира.
«Слышишь гимн Лиги — и дух захватывает. Вот недавно, когда играли с «Марибором», вновь это ощутил. Атмосфера совсем другая. Конечно, на нашем стадионе играть всегда хорошо: у нас постоянно аншлаги, в том числе на матчах чемпионата России. Но всё же, когда выступаешь против европейской команды в Лиге чемпионов, чувства совсем другие. Непередаваемые.
Жду встречи с «Ливерпулем» в Москве. Английский чемпионат славится своей атлетичностью, большим количеством единоборств. Нам придётся непросто. Но мы будем готовиться. Надеюсь, подойдём к матчу в хорошей форме.
С тех пор как мы последний раз выступали в Лиге чемпионов, наш состав сильно изменился. Но для меня «Спартак» по-прежнему остался родным. Рад, что весь этот долгий путь прохожу с красно-белыми. За это время было всё: и трудные моменты, и счастливые — такие, как победы в чемпионате и Суперкубке. Хочу добиться успехов в Лиге чемпионов. Хорошим результатом будет выход из группы. А дальше станем решать вопросы по мере их поступления.
С «Марибором» сыграем дома. Нам должны помочь родные стены. Плюс и то, что мы уже встречались с этой командой, у нас есть представления о ней, основанные на личном опыте. Знаем, чего ждать от словенцев. А игру «Севильи» будем разбирать по записям, смотреть матчи. Испанцы играют в быстрый футбол, используют дриблинг, много коротких передач, стеночек. Нас ждут увлекательные матчи", — цитирует Комбарова сайт «Спартака».