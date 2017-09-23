Д. Комбаров: хочется отстоять чемпионство и побороться за Кубок России

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров в интервью корреспонденту «Чемпионата» Ивану Карпову прокомментировал продление контракт с клубом до 2020 года.
«Я очень рад, что переподписал контракт с родной командой. Для меня это огромная честь. Нахожусь здесь уже семь лет, и через многое прошёл вместе со «Спартаком». Хочется продолжить добиваться успехов, завоевать трофеи. В моей копилке — золото чемпионата России и Суперкубок. Хочется отстоять чемпионство и побороться за Кубок. Здорово будет разнообразить коллекцию ещё и кубком страны.
Плюс важно в целом соответствовать требованиям «Спартака» и современного футбола. Особенно на европейской арене, ведь совсем скоро нам предстоит матч с «Ливерпулем». Будем идти вместе с командой к новым победам и совершенствоваться. Приложим максимум усилий, чтобы оправдать ожидания болельщиков. Мы ими гордимся!", — заявил 30-летний Комбаров.
Полную версию эксклюзивного интервью с Дмитрием Комбаровым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.