Орлов: диапазон у Кокорина — по всему полю, Смолов не такой

Телекомментатор Геннадий Орлов поделился впечатлениями от победы «Зенита» в матче 11-го тура российской футбольной Премьер-Лиги с «Краснодаром». Встреча проходила в Краснодаре на стадионе «ФК Краснодар» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
«Первый тайм — это, видимо, образец игры, к которой стремится Манчини. Первые 45 минут — это эталон. Очень похоже на первый тайм с „Вардаром“, когда сопернику ничего не дали сделать, но македонцы слабее „Краснодара“. Краснодарцы догоняли „Зенит“ в случае победы, и Смолов точил свои шашки, шипы, которые у него есть.
В первом тайме Каборе надо было удалять за фол на Дзюбе. Мало того что игрок „Краснодара“ рукой толкал соперника, так у него ещё и нога цепляла опорную ногу Артёма. Но арбитр принял такое решение — это, как говорится, его право. Это не пенальти, поскольку фол был за метр до штрафной. Но красная карточка была, ведь Дзюбу лишили явной возможности забить гол.
Давайте оценим игру Федора Смолова и Александра Кокорина. Какой диапазон у Кокорина — по всему полю! Он и сзади, и спереди, один раз отбил мяч головой на угловом. Смолов не такой, он ждёт своего шанса. Но КПД для команды — самое главное. Мы вчера видели, кто из них разностороннее. И есть у Кокорина качество, которое мне очень нравится, особенно в этом сезоне. Я говорю о ребячестве. Иногда смотрю на наших футболистов, и они выходят на тяжёлую работу — то ли грузить что-то будут, то ли их запускают под землю, как шахтёров. Кокорин другой», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».