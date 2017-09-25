Гаджиев: надёжность контроля мяча не определяет результат, я это сам считал

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал победу над «СКА-Хабаровск» (3:0) в матче 11-го тура РФПЛ.
«Хорошо, что забили гол, нам это даётся с трудом. А когда Хабаровск стал большими силами атаковать, мы получили пространство, которое могли использовать эффективнее. Слишком много было ошибок на ровном месте. Футболисты могут не терять мячи в таких ситуациях, их квалификация позволяет это делать. Может быть, эмоции… Но в конечном счёте хорошо, что хорошо заканчивается. Хорошо, что Комолов забил, у него много ситуаций бывает. Бог даст, теперь будет ещё забивать.
Тренер гостей сказал, что счёт не по игре? Тренер соперников ориентируется на контроль мяча. Я могу сказать, что это никак не связано с результатом. Я это сам считал: надёжность контроля мяча не определяет результат. Это определяет число моментов у ворот. У них был только один благоприятный момент, так что по числу моментов мы превзошли соперника в несколько раз. Поэтому результат, думаю, по игре. Он зависит от того, сколько команда создаёт моментов. У соперника брака было меньше, они мячом больше владели. На зрелищность это влияет, а на результат — нет. Такая у нас игра.
У нас достаточно много проблем. Хоть мы и не пропускаем, в обороне тоже есть проблемы. Я не могу сказать, что полностью удовлетворён, как сегодня играли в обороне. С ЦСКА и «Зенитом» мы в обороне играли лучше, на мой взгляд. И в атаке есть проблемы. Можно сказать о том, что теперь несколько посвободнее будут чувствовать себя игроки. Победы улучшили наши позиции в таблице, а это давило. Второе — у нас есть группа игроков примерно одного уровня, так что за счёт замен можно усиливать игру. Рязанцев сидит на скамейке, Эззатоллахи, Гащенков, Шаваев. У нас группа игроков средней линии, которая может усилить игру. А игра в средней линии в значительной степени влияет на эффективность атак», — цитирует Гаджиева сайт «Амкара».