Лопырёва расскажет английским журналистам про подготовку к ЧМ-2018

Накануне футбольных матчей «Спартака» и ЦСКА с английскими клубами в Лиге чемпионов посол ЧМ-2018 Виктория Лопырёва встретится в Лужниках с английскими журналистами.
Телеведущая расскажет про уровень подготовки к турниру и сервисы для болельщиков, которые будут способствовать их комфортному пребыванию в России. Ранее Лопырёва провела пресс-тур для британских журналистов накануне матча «Манчестер Юнайтед» с «Ростовом».
«После скандального фильма ВВС «Армия футбольных хулиганов» британские медиа много писали о том, что приезжать в Россию опасно. Я провела с журналистами два дня, показала им город, организовала экскурсию на стадион, а в довершение ко всему мы организовали для английских болельщиков круглосуточную линию поддержки на двух языках.
Это помогло нам изменить мнение англичан о русском гостеприимстве. Коллеги были невероятно воодушевлены тёплым приёмом, ведь после фильма («Армия футбольных хулиганов». — Прим. «Чемпионата») многих из них отговаривали от поездки в Ростов-на-Дону, опасаясь за их безопасность, но всё прошло просто великолепно! Просто мы старались и были очень искренними с нашими гостями. Я рада, что они это оценили. Кубок конфедераций стал отличной тренировкой для всей страны. Уверена, что этот опыт поможет всем нам достойно встретить чемпионат мира. Как посол, я мечтаю, чтобы мир увидел современную, открытую и дружелюбную страну, чтобы каждый иностранный болельщик, вернувшись с мундиаля, стал другом и послом нашей страны», — сказала Лопырёва.
Фото доступно в «инстаграме» Лопыревой.