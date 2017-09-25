«ПСЖ» опроверг слухи о предложении Кавани отдать право бить пенальти Неймару

«ПСЖ» опроверг информацию, что форварду Эдинсону Кавани был предложен бонус в размере € 1 млн в обмен на то, чтобы отдать право исполнять пенальти новичку команды — Неймару. Парижский клуб в пресс-релизе заявил, что данная информация не соответствует действительности, сообщает Le Parisien.
Информацию о предложении, которое якобы получил Кавани, ранее опубликовало издание El Pais. По данным источника, уругваец отверг предложение, заявив, что ему не нужны деньги и что он заслужил право быть штатным пенальтистом «ПСЖ».
Напомним, во время матча 6-го тура французской Лиги 1 «ПСЖ» — «Лион» (2:0) Кавани и Неймар несколько раз спорили по поводу того, кто из них будет исполнять пенальти и штрафные удары. В европейских СМИ появлялась информация о стычке бразильца и уругвайца после встречи в раздевалке, которая едва не переросла в драку. Кроме того, в Испании сообщили, что Неймар попросил руководство «ПСЖ» продать Кавани.