Кононов: «Ахмату» важно было и победить «Рубин», и показать хорошую игру

Главный тренер «Ахмата» Олег Кононов поделился впечатлениями от победы над «Рубином» в матче 11-го тура российской футбольной Премьер-Лиги. Встреча проходила в Грозном на стадионе имени Султана Билимханова и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
«Сегодня была хорошая игра. Много желания, самоотдача, бойцовские качества, но тяжело на этом поле играть низом, к сожалению. Были длинные передачи, борьба. Важно было и победить, и показать хорошую игру. Но самое главное, мы показали характер и умение победить», — сказал тренер в эфире телеканала «Наш футбол».
«Ахмат» выиграл у «Рубина» и вышел на пятое место в таблице РФПЛ