Кейн: меня вдохновляют успехи Роналду и Месси, хочу стать одним из лучших в мире

Нападающий «Тоттенхэма» и сборной Англии Гарри Кейн признался, что успехи Криштиану Роналду и Лионеля Месси последних лет служат для него источником вдохновения в стремлении попасть в список элитных футболистов мира.
«Я использую это, ведь хочу стать одним из лучших футболистов мира. Люди в социальных сетях считают, да я и сам вижу, что близок к этим игрокам. Так что это отличный стимул стать к ним ещё ближе и сделать следующий шаг, чтобы стать лучше», — цитирует форварда The Telegraph.
По итогам прошлого сезона Кейн второй год подряд стал самым результативным футболистом английской Премьер-лиги, забив 29 голов в 30 матчах.
Почеттино: Кейну не нужны титулы, чтобы быть одним из лучших форвардов в мире