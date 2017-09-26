Пьюлис: арбитр не только должен был назначить пенальти, но и мог удалить Мустафи

Главный тренер «Вест Бромвича» Тони Пьюлис после поражения от «Арсенала» (0:2) в матче шестого тура АПЛ прокомментировал эпизод, произошедший на 9-й минуте. Нападающий «дроздов» Джей Родригес ворвался в штрафную «канониров», но был сбит Шкодраном Мустафи. Форвард предпочёл не выпрашивать пенальти, а подняться на ноги и пробить, однако его удар отразил Петр Чех.
«Судейские решения — часть игры. Сегодня они были не в нашу пользу. Что касается эпизода с фолом на Родригесе, то все всё видели. Мне ничего не нужно комментировать.
Мы всегда говорим нашим игрокам, чтобы они не катались по полю от боли без причины. В том эпизоде Родригес продолжил игру и хотел забить, но как только он промазал, рефери должен был дать свисток и не только назначить пенальти, но и удалить игрока «Арсенала». Мы не только не забили, но и упустили возможность остаться в большинстве", — приводит слова Пьюлиса BBC.