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Пьюлис: арбитр не только должен был назначить пенальти, но и мог удалить Мустафи

26 сентября 2017, вторник. 05:43 Футбол

Главный тренер «Вест Бромвича» Тони Пьюлис после поражения от «Арсенала» (0:2) в матче шестого тура АПЛ прокомментировал эпизод, произошедший на 9-й минуте. Нападающий «дроздов» Джей Родригес ворвался в штрафную «канониров», но был сбит Шкодраном Мустафи. Форвард предпочёл не выпрашивать пенальти, а подняться на ноги и пробить, однако его удар отразил Петр Чех.

«Судейские решения — часть игры. Сегодня они были не в нашу пользу. Что касается эпизода с фолом на Родригесе, то все всё видели. Мне ничего не нужно комментировать.

Мы всегда говорим нашим игрокам, чтобы они не катались по полю от боли без причины. В том эпизоде Родригес продолжил игру и хотел забить, но как только он промазал, рефери должен был дать свисток и не только назначить пенальти, но и удалить игрока «Арсенала». Мы не только не забили, но и упустили возможность остаться в большинстве", — приводит слова Пьюлиса BBC.

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Источник: BBC Сообщить об ошибке
Теги
Арсенал Лондон Вест Бромвич Джей Родригес Тони Пьюлис Шкодран Мустафи
Новости. Футбол
26 сентября 2017, вторник
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