Дубль Ляказетта принёс «Арсеналу» победу над «Вест Бромвичем»

«Арсенал» победил «Вест Бромвич Альбион» в матче шестого тура чемпионата Англии. Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
В середине первого тайма Алексис Санчес со стандарта пробил в перекладину, от которой мяч отскочил на голову Александра Ляказетта и влетел в ворота.
На 66-й минуте Аарон Рэмси прошёл Аллана-Ромео Ньома по лицевой, подставившись под фол. Ляказетт уверенно реализовал пенальти, послав мяч в правый нижний угол.
«Вест Бромвич Альбион», имеющий в активе восемь очков, занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Арсенал», который набрал 10 баллов, находится на седьмой строчке.