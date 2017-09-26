Тилеманс рассказал, почему отказал «Арсеналу» ради «Монако»

Полузащитник «Монако» Юри Тилеманс, который перебрался во французский клуб минувшим летом из «Андерлехта», рассказал, почему принял такое решение, отклонив при этом предложение «Арсенала».
«Для меня «Монако» был лучшим вариантом. Я знал, что буду играть. Это стало ключевым моментом. Хотел как можно скорее начать подготовку со своей новой командой, чтобы освоиться и проявить себя перед тренером. Я быстро принял решение, чтобы не беспокоиться о своём будущем находясь в расположении сборной. Что касается «Арсенала», переговоры были, но я не был готов сидеть на скамейке. Это ключевой момент», — цитирует Тилеманса Goal.
В текущем сезоне 20-летний полузащитник принял участие в 7 официальных матчах за «Монако», забил 1 гол и отдал 1 результативный пас.