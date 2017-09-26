Моуринью попросил руководство «Манчестер Юнайтед» продлить контракт с Рашфордом

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью попросил руководство своего клуба продлить контракт с нападающим Маркусом Рашфордом.
Действующий контракт форварда истекает только в 2020 году, но Моуринью уже выразил желание продлить контракт с игроком, который в текущем сезоне выступает в основном составе, сообщает The Independent.
Кроме того, португалец потребовал ускорить переговоры по новому соглашению с полузащитником Маруаном Феллайни. Моуринью считает, что уже зимой бельгийский игрок может договориться об уходе в другой клуб по окончании текущего сезона.
Лига чемпионов стала 6-м турниром, в котором Рашфорд забил гол в дебютном матче