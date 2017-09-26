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Назначены судьи на игры 12-го тура РФПЛ, «Локомотив» и «Динамо» рассудит Карасёв

26 сентября 2017, вторник. 15:19 Футбол

Назначены судьи и инспекторы на матчи 12-го тура Премьер-Лиги. Встречу между столичными «Локомотивом» и «Динамо» будет судить Сергей Карасёв.

29 сентября (пятница)

«Арсенал» – «Краснодар»: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Илья Елеференко (Москва); резервный судья – Алексей Сухой (Люберцы); инспектор – Владимир Овчинников (Москва).

30 сентября (суббота)

«СКА-Хабаровск» – «Ростов»: судья – Игорь Федотов (Москва); ассистенты судьи – Вячеслав Семёнов (Гатчина), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья – Антон Анопа (Благовещенск); инспектор – Игорь Синер (Омск).

«Тосно» – «Ахмат»: судья – Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи – Антон Кобзев (Москва), Владимир Миневич (Смоленск); резервный судья – Артем Любимов (Санкт-Петербург); инспектор – Александр Гвардис (Калининград).

«Рубин» – «Амкар»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Николай Еремин (Москва); резервный судья – Ранэль Зияков (Набережные Челны); инспектор – Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).

«Спартак» – «Урал»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья – Алексей Еськов (Москва); инспектор – Михаил Ходырев (Москва).

1 октября (воскресенье)

ЦСКА – «Уфа»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Стипиди (Краснодар), Вячеслав Бочков (Сочи); резервный судья – Виталий Мешков (Дмитров); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).

«Локомотив» – «Динамо»: судья – Сергей Карасёв (Москва); ассистенты судьи – Тихон Калугин (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); инспектор – Сергей Анохин (Москва).

«Анжи» – «Зенит»: судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Дмитрий Колосков (Уфа); резервный судья – Дмитрий Недвижай (Ставрополь); инспектор – Юрий Чеботарёв (Краснодар).

Манчини: матч был омрачён многочисленными судейскими ошибками
Источник: Официальный сайт РФС Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
26 сентября 2017, вторник
15:19 Назначены судьи на игры 12-го тура РФПЛ, «Локомотив» и «Динамо» рассудит Карасёв
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